All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施を実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（神戸市）／36票遊園地やホテルも併設された巨大な道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」。地産地消をテーマ