老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、夫の社会保険の扶養に入りたい方からのご相談です。Q：年金のみ200万円受給者です。夫の社会保険の扶養に入ることはできないでしょうか？「私は、パート収入な