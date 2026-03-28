韓国遠征中のU-21日本代表は３月27日にU-21アメリカ代表との親善試合に臨み、前半の２失点が響いて０−２で敗北。一夜明けた28日、中１日で迎える29日のU-23韓国代表戦に向けて調整を行なった。アメリカ戦に30分以上出場した選手はリカバリーとなった一方で、出場時間が短かった選手たちとGK組はボールを使ったメニューを実施。トータルでは１時間半ほどの軽めの練習となったが、遠征ラストマッチに向けて精力的に身体を動かし