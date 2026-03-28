日本でも大ブームを巻き起こした韓国ドラマ「愛の不時着」に出演のオ・マンソク、「イカゲーム１」に出演のキム・ジュリョン、「スタートアップ：夢の扉」に出演のキム・ドワンがこのほど、志尊淳が主演を務める日本テレビ系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（４月１２日スタート。日曜、後１０・３０）に出演することが明らかになったと、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。３人が日本のドラマに出演するのは初め