チェコ・プラハで開かれている世界フィギュア選手権。女子フリープログラムが日本時間の28日行われました。ショート8位から巻き返しを狙う中井亜美選手(新潟市出身)は冒頭のトリプルアクセルで膝をついてしまいます。その後何とか立て直した中井選手でしたが後半のジャンプで３回転が１回転になるなどポイントを伸ばすことができません。結果は全体の９位に終わりましたが、演技後に笑顔も見せ、会場の声援と拍手に手