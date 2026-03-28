「Ｆ１・日本ＧＰ・予選」（２８日、鈴鹿サーキット）大相撲の大関琴桜（佐渡ケ嶽）がトークイベントに出席した。日本ＧＰの価値を高め、日本の文化や美しさ、日本のモータースポーツ文化を発信する取り組みの一環として、Ｆ１日本ＧＰと日本相撲協会がコラボレーション。予選前に、サーキット内のステージに登場した。大勢のファンが『琴桜』と書かれたタオルを掲げる中、まずＦ１とのコラボを聞いたときは「すごくびっくり