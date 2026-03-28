お台場海浜公園（東京都港区）に整備された噴水「東京アクアシンフォニー」の一般公開が２８日始まった。１５０メートルの巨大な水柱をあげる高射噴水と、都の花・ソメイヨシノをモチーフにした「桜噴水」を海上で横幅２５０メートルにわたって組み合わせ、世界最大級の規模を誇る。臨海部の新たなランドマークとして都が整備した。東京タワーやレインボーブリッジをバックに、音楽と合わせた噴水ショーが毎日午前１１時〜午後