米マット最高峰でストーリーを左右する重要な“キーパーソン”となっている人気日本人女子レスラー。「イヨ、動きます」と言わんばかりの決意の投稿には、さまざまな角度からファンのリアクションが集まっていた。【画像】着てる服をよく見ると…日本人レスラーが美女と“匂わせ”WWE女子スーパースターのイヨ・スカイは、開催まで1ヶ月を切ったWWE最大のイベント「レッスルマニア」への出場がいまだ不透明な一方で、大詰めを