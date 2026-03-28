「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが１６安打１１得点の大勝で開幕２連勝を飾った。先発田中は６回５安打無失点で昨年５月２７日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）以来の勝利。打線では西川が３本の適時打、ソトが１号２ランを放った。西川は初回無死一、三塁から三塁線を破る先制二塁打を放ち「反応で打ちました」。五回には２死から高部が二盗、三盗を決めた好機に左前適時打と