【横浜−トヨタ】敵陣に攻め込む横浜の選手ら＝日産スタジアム（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は２８日、日産スタジアムなどで第１３節４試合が行われ、横浜はトヨタに２７−３３で敗れた。横浜は前半３分に中村がトライを奪い、幸先よくスタートした。だが、１０−７の同３４分に相手に逆転トライを取られ、その４分後にもトライを許して１１点ビハインドで折り返した。反転攻勢に出た後半は立ち上がりから