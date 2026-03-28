ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月（あづき）が２８日、お笑いコンビ・ハリセンボンらを擁する芸能事務所「ＧＡＴＥ」に所属したことを、自身のインスタグラムなどで発表した。秋元は２０１９年から７年にわたり出演し、“あづきおねえさん”の愛称で親しまれた同番組を、この日をもって卒業。番組放送後、開設したインスタグラムに長文を投稿し「今日、最後の放送が終わりました。み