◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が２８日、プロ２０年目の今季初安打を放った。「６番・三塁」で出場すると、５回１死一塁の第２打席（今季５打席目）で先発・高橋の１４１キロ変化球を捉え、打球は中前で弾んだ。ルーキーイヤーの２００７年から２０年連続安打となった。◆坂本勇人の一問一答―今季初安打「それは本当に良かったですね」―東京ドームで最多