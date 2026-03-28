フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。スタイリッシュな近影に、反響が寄せられている。２３歳となり、激変した姿が「誰？」「わからない」とたびたび話題を呼んでいるザギトワは、日本時間２８日に自身のインスタグラムを更新。「ＳａｉｎｔＰｒｅｐｏｒｔ」と記すと、黒のレザーコーデでほっそりとしたスタイルをあらわに。力強い表情を浮かべたショットを公開した。こ