料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ハッチ。東京生まれの東京育ちで、JR埼京線ユーザー。JR新宿駅は頻繁に利用しています。フランスで1889年に創業した老舗のブーランジェリー「PAUL」。1991年に日本に初出店。看板商品のクロワッサンなどが人気になり、今では全国27店舗でおいしいパンや焼き