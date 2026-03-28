岐阜県多治見市の住宅から女性用の下着を盗み、追いかけてきた住人の男性に殴るなどの暴行を加えたとして、66歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、多治見市に住む自称・会社員の男(66)で、28日午後0時半ごろ多治見市内の住宅で敷地内に干されていた女性用の下着(時価3000円相当)を盗んだうえ、住人の男性(32)の顔を複数回殴るなどした疑いです。男性(32)は口の周りが腫れるなど軽いケガをしました。警察によりますと