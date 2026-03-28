CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年3月28日13時11分、酒泉衛星発射センターから「長征2号C」ロケットに「遠征1号S」上段を組み合わせた構成で打ち上げを実施し、試験衛星「試験33号（Shiyan-33）」を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号C／遠征1号S（試験33号）・ロケット：長征2号C／遠征1号S（Long March 2C / YZ-1S）・打ち上げ日時：日本時間 2026年