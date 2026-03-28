ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」が28日に開幕した。初日、動きがもっとも光っていたのがベテランの内山文典（62＝東京）だ。前半は5号艇の2Rで登場した内山。5コースからコンマ07のトップスタートを踏み込んだ。1マークまでググッと出て行って捲りを決めた。2号艇の後半10Rは2コースからスタートはコンマ35の5番手。それでも1マーク冷静に差してバック加速すると、2マークを先取りに成功した。「調整はペラ