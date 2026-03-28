フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。中日ドラゴンズで投手として活躍し、通算２００勝を達成した山本昌氏がゲスト出演した。最高年俸２億４０００万円。長きに渡って球界屈指の高年俸投手として活躍した山本氏は趣味のラジコンにかけてきた金額も規格外。「９５年から始めて、もう３０年ぐらいになりますの