今回の特集は「裁判員制度」についてお伝えします。 ■新潟地裁で1000人以上が選任「裁判員制度」とは？ ＜記者＞裁判員制度とは一般の国民のなかから選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。2009年から始まりました。こちらは裁判員裁判の法廷を表したイラストです。まず中央に座る3人は国家公務員である「裁判官」です。その両脇に座るのが一般の国民である「裁判員」です。裁判員は一つの事件に6人が選ばれます。裁