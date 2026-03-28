【動画】戸松遥の青春時代を彩った、意外なバンドとは？ 4月3日～5日に横浜で開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。出演アーティストによるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。 本稿では、前・後編で配信中のトークより、一部を抜粋して紹介。第二回目のゲストは、4月5日の「CENTRAL LAB.』に出演の戸松遥が登場した。 ■ソロアーテ