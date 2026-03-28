サナエノミクス最強スペック株 「防衛関連」究極のニッチ・超特選5銘柄 ＜株探トップ特集＞ 東京株式市場は、現在極めて不安定な相場環境に置かれている。米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃で幕を開けた中東有事は、容易に解決のメドが立たない状況となっている。週末27日のマーケットは日経平均株価が相変わらず上下に激しく振れ、一時1000円を超える大幅下落をみせた。 ただ、その後は急速に下げ幅を縮小