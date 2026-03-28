◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・藤川監督が今季初勝利を挙げた。先発の高橋が8回に左膝付近に打球を受けた後の続投判断について、こう説明した。「膝にボールが当たって、それが大山のファーストのところに行ってアウトになるという意味では、野球に対する運がこちらに向いているようにも感じましたから」9回に2死二、三塁という一発出れば逆転サヨナラ負けという大ピンチを迎えたが、昨季