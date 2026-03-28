バスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは28日、愛知県豊田市総合体育館で2戦先勝方式の準決勝第1戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）1位のトヨタ自動車と、同3位の富士通が先勝した。4季ぶりの王座奪還を狙うトヨタ自動車はRS4位のトヨタ紡織を60―52で下した。3連覇を目指す富士通は同2位のデンソーに56―48で勝った。それぞれの勝者が4月4日から3戦先勝方式の決勝（東京・京王アリーナTOKYO）で対戦する。