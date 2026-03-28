お笑いタレント陣内智則（52）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、名前が似ているベテラン俳優とのエピソードを明かした。お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有とともに、富田林市などで街ブラロケに参加した。ゲストとして登場したのが、俳優の陣内孝則だった。寺で鐘をつく陣内孝を見つけた陣内智は、「孝則さんやないすか！意外やな、大阪の番組で孝則さんと…」と、親しげに声を掛けた