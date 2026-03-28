クラレンス海峡でイラン本土と隔てられたケシュム島の空撮写真/Nicolas Economou/Reuters（CNN）数千人規模の米地上部隊が中東へ向かっているとの報道が流れる中、彼らがイラン沖のカーグ島を奪取する任務に就くのではないかという臆測が高まっている。同島はペルシャ湾北部の主要な燃料拠点であり、イランの石油輸出の90％を扱う。しかし、カーグ島はペルシャ湾に点在する数十のイラン領島の一つに過ぎず、ホルムズ海峡を通る船舶