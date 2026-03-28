悔しさを力に変えた。フィギュアスケートの世界選手権（２７日＝日本時間２８日）、女子フリーで千葉百音（木下グループ）が１５０・０２点をマーク。合計２２８・４７点で銀メダルを獲得した。ミラノ・コルティナ五輪は４位だった千葉は、強い気持ちで戦い続けた。夢舞台でのメダルにあと一歩届かなかったが「これから世界選手権に向けてまた再スタートということで、さらに強くなれるように、一つひとつ丁寧に練習していきた