巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が、０―２で敗れた２８日の阪神戦（東京ドーム）の後、奮闘した先発のスペンサー・ハワード投手（２９）らを称えた。与えられた役割を果たした。新助っ人のハワードはこの日が新天地での今季初登板。初回には味方の失策なども絡み１点を失ったものの、その後は要所を締める投球で追加点を許さず、６回１失点と結果を残した。また、育成から支配下に昇格したルシアーノ、ドラフト２位