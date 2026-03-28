エボリューション２８日の新宿大会で、旗揚げメンバーのＺＯＮＥＳが退団を発表した。ＺＯＮＥＳはこの日の第１試合のタッグ戦に出場し、リアラと組んで柳川澄樺、神姫楽ミサ組と対戦した。その試合後、神妙な面持ちでバックステージに姿を見せたＺＯＮＥＳは「私、ＺＯＮＥＳは３月３１日をもちまして、エボリューションを卒業することになりました。４月１日からはフリーの立場で、エボリューションのリングに上がらせていた