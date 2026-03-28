フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８）に行われ、韓国代表イ・ヘイン（２０）は１３位に沈み、韓国メディアが酷評している。イはミラノ・コルティナ五輪で８位に入賞し、韓国ではこぞって「第２のキム・ヨナ」と大々的に取り上げられて期待が高まっていたが、メダル候補と注目された今回の世界選手権では１３位と低迷。すると韓国では一転して、厳しい評価が下されている。韓国