新日本プロレス２８日の水戸大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」への怒りを爆発させた。ウルフは１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー戦（対ＥＶＩＬ）以降、Ｈ．Ｏ．Ｔとの抗争が続いている。先シリーズの「ＮＥＷＪＡＰＡＮ」ではドン・ファレのダーティーファイトに沈み屈辱の初戦敗退。この日の大会では矢野通ＹＯＨ＆マス