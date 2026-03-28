巨人が２８日の阪神戦（東京ドーム）に０―２で敗戦。相手先発の高橋遥人投手（３０）を前にあと一打が出なかった。難敵に今季も苦しめられた。前日の開幕戦で勝利を飾り勢いに乗りたい巨人だったが、この日は一転。阪神の先発・高橋を前に打線は沈黙し、５回一死から岸田が内野安打で出塁するまで無安打投球とされると、その後もなかなかチャンスを作れず…。６回１失点とゲームメークした新助っ人のハワードの奮投に応えた