この春を機会にバッグも新調したいなら【ワークマン】の新作をチェックしてみて。軽量や多収納など嬉しい機能付きのバッグが、手に取りやすい価格で登場しています。荷物が多めの人の味方にもなってくれそうなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 春コーデでヘビロテしたい軽量バッグ 【ワークマン】「撥水8ポケットショルダーバッグ」\2,900（税込） 荷物が多くなりがちな人には、軽量タイ