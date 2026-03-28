憧れの「別荘ライフ」に胸を躍らせて出かけましたが、待っていたのは理想とは真逆の現実でした。まさに「修行」のような一日。華やかな休日のはずが、気遣いと掃除に追われた筆者の苦い思い出を振り返ります。 憧れの「別荘ライフ」 結婚したばかりの頃の話です。夫の会社の同僚やそのご家族と、会社所有の別荘へ遊びに行くことになりました。 「別荘に行くよ」と聞いてワクワクした私。バーベキューをして、夜は