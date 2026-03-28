◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）地元・宮崎市出身でプロ２年目の青木香奈子（マイナビ）は８０位で出て４バーディー、６ボギーの７４と崩し、通算４オーバーの８８位で予選落ちした。前半１３番パー３は第１打をグリーン左へ、１４番はティーショットを左に曲げてＯＢとし、１５番は３オン２パットと３連続ボギーをたたいた。１８番、１番とパー５