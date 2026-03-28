◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６▽準々決勝日テレ東京Ｖ５―０スタリオン・ラグナ（フィリピン）（２８日・味の素スタジアム）女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖが、ＡＷＣＬ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と戦い、５―０で快勝した。立ち上がりから一方的に攻め続けながら、なかなかゴールを奪えなかったが、前半４１分にエリア内でパスを受けたＦＷ樋渡が反転して一人かわして右足シ