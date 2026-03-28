オランダがノルウェー相手に2-1で勝利北中米ワールドカップの初戦で日本代表が対戦するオランダ代表は、3月27日に国際親善試合を行い、ノルウェー代表に2-1で勝利した。先制を許したオランダ代表だったが、キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクとMFタイアニ・ラインデルスのゴールで逆転した。過去に3度W杯で準優勝している強豪が、あらためてその力を見せた。1点ビハインドのオランダは、前半35分にイングランド1部リバ