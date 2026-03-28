記事ポイント企業規模・立場別のサステナビリティ意識ギャップを5つの観点で調査中企業では経営層と推進担当者の意識差が大きく「同床異夢」状態が判明人事評価へのサステナビリティ項目導入は約8割が賛同東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」が、ビジネスパーソンのサステナビリティ意識ギャップ調査を実施しています。企業規模別×立場別に6グループを対象とし、推進担当者・経営層・一般社員の間に存在する