記事ポイントレイコップがウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表、サプリメント全7種を展開臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用した独自処方22種類のビタミン・ミネラル配合やNMN・ヒアルロン酸配合など多彩なラインナップレイコップから、「スローエイジング」をコンセプトにしたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」が登場しています。臨床試験で効果が実証された成分だけを使い、日本人の食事