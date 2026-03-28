記事ポイント燃料添加剤「スラッジバスターズ」が2026年4月1日よりAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でエンジン内部の汚れ除去や燃費改善をサポートエンジンオイルの開発・販売を手がけるザーレン・コーポレーションから、燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。物流「2024年問題」を背景に、車両のメンテナンスコストや時間のロス