記事ポイントPLAN;S CLINICが2026年4月にボディライン管理・リフトアップの特別プログラムを実施江南店限定で初回価格設定や臨床データ収集モニター価格の案内あり韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供韓国江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月に特別プログラムを実施します。ボディライン管理やリフトアップ施術を対象に、初回価格設定やモニター価格での案内が用意されていま