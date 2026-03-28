記事ポイントMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開中1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台にした没入型SF戦闘を体験できるフルバージョンでは5つのステージ・50以上の敵キャラクターを開発中 マグノロスワークスとプロディジが手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の無料体験版が公開されています。1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングが楽しめます。