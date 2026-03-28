記事ポイントさくら情報システムがIT企画伴走支援サービス「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日に提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門などが対象AI活用規程・ルールの制定を支援し、リスクに配慮した安心のAI導入を実現さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」においてAI活用支援を目的とした「AXプラン」の提供を2026年3月24日に開始しました。中小・中堅企業の経営企画や情報システム、DX