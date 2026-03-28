記事ポイントマレーシアが税制優遇中心の制度から成果連動型インセンティブモデル（NIF）へ移行製造業分野では2026年3月1日に施行済み、サービス分野は第2四半期から適用予定半導体・EV関連部品・デジタル化など高付加価値分野への日本企業の投資を歓迎マレーシア投資開発庁（MIDA）が、新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制（ティアリング）および成果連動型