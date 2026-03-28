記事ポイント受注生産型モデルで在庫リスクを抑えたオリジナルグッズ販売が可能コンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制クリエイターからカフェ・ショップまで幅広いジャンルに対応 アソビナが運営するECプラットフォーム「DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）」が、出店パートナーの募集を本格的に強化しています。イラストレーターやグラフィックデザイナー、フォトグラファーなどのクリエイターに加え、オ