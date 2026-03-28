アメリカ南部テネシー州でスクールバスを含む車3台の交通事故が起きて、学生2人が死亡し、7人以上がけがをしています。【映像】事故現場付近の様子AP通信などによりますと、テネシー州・キャロル郡の高速道路で27日昼ごろ、スクールバスを含む車3台の交通事故が起きました。この事故により、スクールバスに乗っていた中学生2人が死亡し、7人以上がケガのため、ヘリコプターで病院に搬送されました。バスには中学生25人と大