◇世界男子カーリング選手権大会2026(3月27日〜4月4日、アメリカ・オグデン)世界男子カーリング選手権が現地時間27日、アメリカ・オグデンで始まり、日本代表が開幕2連勝を飾りました。今大会では、予選リーグは13チームが総当たりで対戦。上位6チームが予選を突破でき、1、2位は準決勝へ進み、3〜6位は準決勝をかけたプレーオフを行います。日本はSC軽井沢クラブのメンバーを中心に胗澤李空選手、山口剛史選手、山本遵選手