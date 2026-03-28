美濃加茂市内の1.4kmを4車線に国土交通省中部地方整備局は2026年3月19日、名古屋市内で社会資本整備審議会道路分科会中部地方小委員会を開催。国道21号「宮浦拡幅」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。【ボトルネック】国道21号「宮浦拡幅」の計画を見る（地図）国道21号は、岐阜県瑞浪市と滋賀県米原市を東西に結ぶ97kmの道路です。このうち宮浦拡幅は、岐阜県美濃加茂市の御門町〜田島町間約1.4