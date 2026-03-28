3月2〜5日にスペイン・バルセロナで世界最大級のモバイル展示会「MWC Barcelona 2026」が開催されました。今年のメインテーマはAIで、AIを用いた最新テクノロジーや、増え続けるデータをスムーズに伝送するインフラに関する展示が目立ちました。もちろん、最新のスマートフォンも多数出展されていました。その中から、筆者が「日本でも売ってほしいな」と思った5モデルを紹介します。 1. 開閉しやすくカメラもすごい「motorol