27日夕方、米沢市で住宅など3棟が焼け、住宅の焼け跡から1人の身元不明の遺体が見つかりました。この家の90代の女性と連絡が取れていないということです。 【写真を見る】米沢市で3棟焼け１人の遺体発見90代女性と連絡取れず実況見分し出火原因調べる 火災は27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目に住む女性の住宅から発生しました。 火は約5時間40分後に消し止められましたが、出火元の女性の住宅と東側の住宅、それに西側