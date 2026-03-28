来月、天童市で行われる人間将棋を前に28日、会場周辺でクマの出没に備えた安全確認が行われました。 【写真を見る】天童市「人間将棋」前にクマ出没に備え安全確認 桜の名所として知られる、天童市の舞鶴山。 来月11日と12日には、毎年県内外の多くの観光客でにぎわう春の風物詩・人間将棋が行われます。心配なのはクマ対策。県内では今年に入ってから今月22日までのクマの目撃件数が60件にのぼり、過去最多となった去年の